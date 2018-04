Juízes pedem lei anticorrupção ágil O episódio José Roberto Arruda - primeiro caso no País de governador preso no exercício do mandato - cria um novo paradigma na Justiça. Mas juízes e procuradores criminais avaliam que medidas excepcionais desse alcance podem não se sustentar por muito tempo perante os tribunais, se não houver endurecimento da legislação para réus em processos de corrupção e improbidade.