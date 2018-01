Juízes federais querem PF no caso Daniel A atuação da Polícia Federal no caso do seqüestro e morte do prefeito Celso Daniel (PT) ?é imperativa, porque há vários indícios que tornam plausível a hipótese de crime político?. A afirmação é do presidente da Associação dos Juízes Federais (Ajufe), Flávio Dino. Para ele, a PF deve investigar a hipótese de crime político, ?bem como as atividades da auto-intitulada Farb?, sigla de uma suposta Frente de Ação Revolucionária Brasileira, que teria enviado e-mails com ameaças a parlamentares e prefeitos petistas. A competência da PF para atuar em casos desse tipo está prevista no artigo 109 da Constituição. Dino considera que ?mais do que o endurecimento do sistema penal, o que é preciso no momento é torná-lo eficaz?. O magistrado alerta que não se pode perder de vista ?que as principais fontes da violência são estruturais: concentração de renda, falta de perspectivas para a juventude, desemprego?. Para o presidente da Ajufe, ?sem a minimização deste quadro, a possibilidade de reduzir significativamente a violência urbana é zero?. A Ajufe sugere a integração das polícias para troca ágil de informações, o reforço na segurança dos presídios, construção de penitenciárias federais, ampliação do programa de proteção às testemunhas ameaçadas, priorização da reforma do Código de Processo Penal, realização imediata de concurso público para 2.150 cargos da área de segurança do governo federal e efetivo controle das fronteiras. O juiz Fernando Moreira Gonçalves, da 7ª Vara Criminal Federal em São Paulo, condena ?a falta de controle do governo federal nas fronteiras?. Para Gonçalves, ?em parte, a causa da violência nas grandes cidades resulta dessa falta de controle que permite a entrada de armas pesadas e toneladas de drogas no País?.