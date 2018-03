Juízes federais farão ato em defesa do Judiciário em SP

Juízes federais da 3ª Região, que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, farão nesta segunda-feira, 14, em São Paulo, um ato em defesa da independência do Judiciário. Já confirmaram presença o procurador da República Rodrigo de Grandis, responsável pelas investigações que deflagraram a Operação Satiagraha da Polícia Federal, e outros membros do Ministério Público Federal de São Paulo. Veja também: Gilmar Mendes considera 'normal' reação dos juízes Leia a íntegra e saiba quem são os juízes que assinam o manifesto Opine sobre nova decisão que dá liberdade a Dantas Íntegra da decisão assinada pelo presidente do STF Você concorda: não há mais intocáveis no País Entenda como funcionava o esquema criminoso O ato em defesa da independência do Judiciário também irá reunir os juízes que assinaram o manifesto da última sexta-feira, em apoio ao juiz titular da 6ª Vara Federal Criminal, Fausto Martin De Sanctis, que decretou as duas prisões do sócio-fundador do banco Opportunity, Daniel Dantas. Nessas duas ocasiões, o banqueiro foi solto em razão de habeas-corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A lista de apoio ao juiz De Sanctis já conta com a adesão de 154 juízes federais da 3ª Região.