Juízes federais do RS vão ao STF pedir reajuste anual Alegando perdas inflacionárias sem reposição desde janeiro de 2006, os juízes federais no Rio Grande do Sul decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de mandado de injunção coletivo em que pedem a revisão anual dos vencimentos da categoria. Os magistrados argumentam que a recuperação tem previsão constitucional. ?Não estamos pedindo aumento salarial, mas exclusivamente a reposição?, disse o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, juiz Gabriel Wedy. ?Queremos unicamente o cumprimento da Constituição. Está faltando boa vontade do governo Lula para repor os subsídios da magistratura. A insatisfação é muito grande.?