Juízes federais defendem juizados especiais Os juízes federais estão preocupados com as conseqüências da argüição de inconstitucionalidade parcial da lei dos juizados especiais federais feita pelo procurador-geral de Justiça do Rio, José Muiños Piñeiro Filho. Para os magistrados, a iniciativa ?pode enfraquecer os juizados?. Por meio de nota divulgada na última sexta-feira, a Associação dos Juízes Federais ?lamenta, contesta e discorda? da ação do procurador-geral. Para o juiz Flávio Dino, presidente da associação e membro da Comissão de Implantação dos Juizados Especiais do Conselho da Justiça Federal, a Lei 10.259/01 não viola a Constituição. O procurador Piñeiro Filho pensa de outra forma. Ele decidiu representar ao procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, pedindo o ingresso da ação no Supremo Tribunal Federal. O chefe do Ministério Público do Estado do Rio avalia que a nova lei se tornou inconstitucional ao definir competência dos juizados para julgamento de crimes com penas de até dois anos ? e não mais de até um ano, como previa a lei anterior, editada em 1985. Segundo Piñeiro Filho, a mudança ?possibilitou a despenalização de crimes graves?, como porte ilegal de armas, facilitação de fuga de presos e abuso de autoridade. O procurador considera que ?a nova lei atenta contra a política de segurança dos Estados porque amplia o conceito de infração penal de menor potencial ?. Ele alertou que a lei dos juizados permite que um acusado negocie penas alternativas, como doação de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários. A Associação dos Juízes Federais repudia essa interpretação. ?A nova lei só estipulou o patamar de dois anos levando em conta os crimes de competência federal, mas a maioria deles não se enquadra nesta situação, e, portanto, não será processada pelos juizados especiais, continuando sob julgamento da Justiça Federal comum?, sustenta o juiz Flávio Dino. O magistrado anotou que a Lei 9.714 já estabelece, desde 1998, que no Brasil cabem penas alternativas para os crimes com pena inferior a quatro anos. ?Isso vale para toda a Justiça, federal ou estadual, e fica a critério do juiz; assim, mesmo que a lei dos juizados federais não venha a ser aplicada pela Justiça dos Estados, continuarão a caber penas alternativas dos delitos mencionados pelo procurador do Rio.? Dino disse que ?não tem conhecimento de que o Ministério Público do Rio tenha exposto essa sua visão sobre a lei dos juizados durante o ano em que eles foram exaustivamente discutidos no Superior Tribunal de Justiça e no Congresso?.