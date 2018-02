Juízes denunciam ameaças de morte a desembargadora

A associação informou o presidente do Tribunal de Justiça (TJ) do Acre, desembargador Roberto Barros. "Nós queremos deixar bem claro que esse tipo de intimidação, em nenhum momento, vai fazer qualquer juiz recuar ou deixar de cumprir o seu dever", afirmou Costa. "Nós damos total apoio ao trabalho da desembargadora."

O Supremo Tribunal Federal (STF) será informado sobre as ameaças que Denise recebe. "O ministro Joaquim Barbosa (presidente do STF) será informado e vamos pedir a intervenção dele aqui no Acre, se for o caso", adiantou o diretor de Comunicação da Asmac, Giordani Dourado. "Acreditamos que não chegará a esse ponto."

Líderes políticos do Estado têm feito reiteradas declarações públicas tentando relacionar a atuação dos magistrados com interesses político-partidários. Isso também foi rechaçado pelos representantes da associação. A assessoria do TJ não afirmou se haverá manifestação da presidência do TJ sobre o assunto.