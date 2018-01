Juizados especiais têm movimento expressivo Os Juizados Especiais Federais, instalados nesta segunda-feira, tiveram movimento considerado expressivo pelos Tribunais Regionais. Nos três Juizados Especiais instalados em São Paulo foram abertos 37 processos contra o INSS. Mas das 69 pessoas que procuraram os novos órgãos na capital paulista, apenas 38 tinham causas da competência da Justiça Federal. Os tribunais federais de pequenas causas só julgam ações que envolvem a União, autarquias e empresas públicas federais. Em Porto Alegre, 37 processos foram submetidos aos dois Juizados Especiais. Já no Rio, que conta com cinco órgãos, foram ajuizadas 48 ações. Diferentemente de outras cidades, no Rio e em Vitória o tribunal de pequenas causas não está julgando apenas processos previdenciários. Algumas ações que deram entrada nos Juizados Especiais do Rio tratam de correção nas contas do FGTS que não teriam sido corrigidas durante planos econômicos do governo. Também foram protocoladas, no Rio, ações que envolvem o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e reclamações de servidores públicos federais. Nas demais cidades, esse tipo de ação poderá ser julgada a partir de março. Na estimativa do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Flávio Dino, os Juizados Especiais devem possibilitar que cerca de um milhão de processos deixem de tramitar nas outras instâncias da Justiça Federal. Até 2003, Flávio Dino prevê que os novos órgãos já tenham absorvido de 90% a 95% as ações envolvendo o INSS. Nesta terça-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Paulo Costa Leite, disse que os juízes dos tribunais federais de pequenas causas devem buscar a informalidade e a conciliação nos julgamentos. ?O excesso de formalismo e o sistema recursal defasado são pontos que criaram a estigma da morosidade da Justiça?, afirmou. ?Os novos Juizados Especiais não podem ser contaminados por essas características.?