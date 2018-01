Juizados especiais recebem 598 ações em uma semana Em sua primeira semana de funcionamento, os 24 Juizados Especiais Federais existentes no País receberam 598 ações de até 60 salários mínimos (R$ 12 mil) envolvendo a União, particulares, micro e pequenas empresas. A 4ª Região foi a campeã em número de causas: chegaram aos juizados especiais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 330 processos. Criados por iniciativa conjunta da Justiça Federal e do governo, os juizados começaram a funcionar no último dia 14 em 13 Estados. Eles se propõem a decidir em até seis meses ações que muitas vezes demoram quase dez anos para serem julgadas pelos trâmites normais. A esperança é de que esses órgãos consigam absorver grande parte das causas que seriam destinadas à Justiça Federal, diminuindo o volume de processos e, conseqüentemente, tornando mais ágil a tramitação dos pedidos. De acordo com dados divulgados ontem pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os juizados da 3ª Região, que englobam os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, receberam 108 ações. Na 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), foram protocolados 143 pedidos. A 5ª Região (Pernambuco, Sergipe, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba) registrou a menor procura na primeira semana: apenas 17 causas foram encaminhadas aos juizados. Nos Estados incluídos na 1ª Região da Justiça Federal (Goiás, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Maranhão, Minas Gerais e Tocantins, além do Distrito Federal), os juizados especiais começarão a funcionar somente em fevereiro.