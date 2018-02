Juíza veta nomeação ao Tribunal de Contas de AL A juíza federal substituta da 3ª Vara da Justiça Federal de Alagoas, Cíntia Brunetta, suspendeu ontem a nomeação da deputada estadual Cláudia Brandão (PMN) para o Tribunal de Contas do Estado. A decisão atende a ação da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. Cláudia foi eleita por 20 dos 27 deputados alagoanos, mas, para a juíza, ela não tem notórios conhecimentos nem mais de dez anos de função pública. A deputada disse que está preparada para ser conselheira do tribunal.