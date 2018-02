Juíza tenta no TRF tomar caso Dantas de De Sanctis

A juíza sustenta que o processo Satiagraha é de sua alçada pelo princípio da prevenção. Ela observa que desde 2006 conduz inquérito do caso do mensalão. Na denúncia à 6ª Vara, o Ministério Público Federal elencou sete situações de crimes financeiros. Um capítulo da acusação versa sobre repasses de R$ 29,7 milhões da Brasil Telecom, então sob domínio de Dantas, para Marcos Valério, operador do mensalão. É esse o detalhe crucial do embate pela Satiagraha.

A juíza informa que é sua a decisão de quebra do sigilo dos HDs apreendidos no Banco Opportunity, medida "imprescindível, uma vez que poderia corroborar suspeitas da CPI dos Correios".

Para Silvia a denúncia "se sustenta em provas obtidas mediante a deslacração dos HDs". Ela é categórica. "A competência da 2ª Vara é inafastável. Se não houvesse determinação pela quebra do sigilo dos HDs, a Operação Satiagraha não teria sequer existido." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.