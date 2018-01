Juíza se nega a comentar caso envolvendo Dantas

Citada no relatório da Polícia Federal (PF) como o segundo caso de intimidação "da quadrilha de Daniel Dantas", a juíza da 2ª Vara Empresarial do Rio, Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, não fala sobre o assunto. Por meio da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio, a juíza afirmou que prestou o depoimento sob sigilo, pois o processo corre em segredo de Justiça e por este motivo ela não comentará o caso. De acordo com o relatório da PF, ela passou a sofrer uma série de ameaças e atos de intimidação quando decidiu uma questão contra o Opportunity. Na mesma época, o marido dela também teria sido convidado para trabalhar no banco com uma remuneração altíssima e não aceitou. Segundo ela, após se declarar suspeita, todas as ameaças e tentativas de intimidação cessaram.