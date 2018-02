Juíza nega suspensão de cartão corporativo em Manaus A juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Ida Maria Costa de Andrade, não acatou o pedido de liminar do Ministério Público Estadual, feito no dia 10, para suspender o uso do cartão corporativo na Câmara Municipal de Manaus. Segundo o despacho, a juíza acolhe a ação civil pública, mas quer mais informações sobre o assunto.