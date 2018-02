Juíza multa Serra e PSDB em R$ 100 mil por propaganda O PSDB e o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, José Serra, foram multados em R$ 50 mil cada por propaganda antecipada. A juíza Carla Themis Lagrotta Germano, da 1ª Zona Eleitoral, afirma que os tucanos utilizaram de maneira irregular sua propaganda partidária na TV e no rádio, no dia 22 de junho, para promover a candidatura de Serra antes do prazo permitido por lei.