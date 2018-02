Juíza federal recebe indicação para cargo O Brasil concorre a mais um posto na Organização das Nações Unidas. O Itamaraty apoia a candidatura da juíza federal Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, do Mato Grosso, para o cargo de relatora especial para a Independência do Poder Judiciário. Ela concorre com uma representante espanhola e com um cubano e o tema irá à votação no dia 17 deste mês. Hoje, o Brasil conta apenas com o cargo de relator do Direito à Moradia, que é ocupado por Raquel Rolnick. A pré-seleção da juíza foi feita pelo presidente do Conselho de Direitos Humanos, o nigeriano Martin Ihoeghian Uhomoibhi.