Juiz veta irmão de Requião em secretaria O juiz substituto da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, Jéferson Suzin, concedeu ontem liminar a ação popular e suspendeu os efeitos do decreto assinado pelo governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), e pelo chefe da Casa Civil, Rafael Iautauro, nomeando Eduardo Requião, irmão do governador, secretário dos Transportes. Segundo o juiz, "não parece ser moral a utilização de subterfúgios políticos" para driblar a lei que veta nepotismo. O governo vai recorrer.