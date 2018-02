Juiz veta acesso do TCU aos autos da Operação Castelo de Areia

A Justiça Federal vetou a remessa da íntegra dos autos da Operação Castelo de Areia para o Tribunal de Contas da União (TCU). A decisão é do juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto De Sanctis, que conduz processo contra doleiros e quatro executivos da Camargo Corrêa, acusados pelo Ministério Público Federal (MPF) por lavagem de dinheiro, evasão, crimes financeiros e formação de quadrilha.

Em ofício à Justiça, o presidente do TCU, ministro Ubiratan Aguiar, alegou que o acesso aos dados é "imprescindível à continuidade dos trabalhos do tribunal". Em despacho, De Sanctis reconheceu "o trabalho dedicado e transparente do TCU", mas rejeitou a solicitação. Ele quer saber o que o tribunal investiga precisamente para analisar novamente o pedido.

"Elementos de prova já encaminhados ao TCU devem ter motivado registro e autuação de processo ou procedimento, o que pode ensejar a resposta judicial pretendida." A Castelo de Areia foi deflagrada em 25 de março pela Polícia Federal (PF) e pelo MPF. Auditores do TCU participaram da missão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.