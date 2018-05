Juiz vê risco de quebra de sigilo e não atende CPI A Justiça Federal rejeitou pedido da CPI da Petrobrás que pretendia ter acesso a cópia integral dos autos da Operação Castelo de Areia - investigação sobre evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo executivos da construtora Camargo Correa. Em despacho de 11 páginas, o juiz Fausto De Sanctis, da 6.ª Vara Criminal Federal, autorizou apenas a remessa de relatório do Tribunal de Contas da União (TCU)que aponta suposto superfaturamento e outras 10 irregularidades no contrato da estatal com a empreiteira para construção da refinaria Abreu de Lima (PE), orçada em R$ 12 bilhões.