Juiz suspende visitas fora de horário na Papuda

O mesmo juiz já havia determinado na semana passada que os condenados pelo mensalão recebessem na penitenciária o mesmo tratamento dado aos demais presos. A manifestação do dia 28 de novembro foi uma resposta ao Ministério Público do DF, que pediram isonomia. Desde que foram presos, os réus do mensalão puderam receber visitas fora no horário normal de visitações.

No dia 29 de novembro, o Ministério Público do Distrito Federal relatou à Vara de Execuções Penais que os condenados pelo mensalão haviam recebido novamente visitas em horários em que os demais não podem receber. "O que fere o tratamento isonômico que deve ser conferido aos sentenciados", dizia a notificação.

Na decisão desta sexta, Bruno Ribeiro detalha a suspensão da visitação em desacordo com as regras do presídio e suspende ainda a entrada de pessoas que não estejam previamente cadastradas. Segundo o juiz, a decisão atende ao "princípio constitucional da igualdade" e visa ao "restabelecimento da harmonia no sistema prisional".

Entre os 15 condenados que já tiveram a prisão decretada, cumprem pena na Papuda o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e o empresário Marcos Valério. O deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP), cuja prisão foi decretada nesta quinta, 05, também está na penitenciária. O ex-presidente do PT José Genoino também foi encaminhado para o complexo, mas cumpre pena em regime domiciliar em razão de problemas de saúde.