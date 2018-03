Juiz revoga censura contra ''Estado'' e ''JT''

O juiz federal substituto Danilo Almasi Vieira dos Santos, da 10ª Vara Federal Cível de São Paulo, revogou ontem a decisão que impedia o Grupo Estado de publicar reportagem sobre possíveis irregularidades que estariam ocorrendo no Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremesp). O despacho, datado da sexta-feira, mas só disponibilizado ontem, põe fim ao período de seis dias em que o Estado, o Jornal da Tarde e as versões online dos dois jornais estiveram sob censura prévia, por decisão do juiz federal Ricardo Rezende Silveira. A reportagem sobre o Cremesp está sendo publicada abaixo, nesta página. Na sentença que revoga a censura prévia, o juiz Vieira dos Santos confirma que o Cremesp havia pedido "a extinção do feito sem resolução do mérito, por carência superveniente, posto que teve tempo hábil de exercer seu direito de defesa perante o réu". Dado que o autor do pedido inicial "revela nítido pedido de desistência da ação", o juiz acrescenta que esse fato "implica a extinção do processo". Ele menciona, a propósito, trechos com a argumentação de decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que idêntico pedido levou à extinção pura e simples da ação. O juiz Danilo Vieira dos Santos informa, ainda, que "não há necessidade de concordância da ré - (a S. A. O Estado de S. Paulo) com a desistência, uma vez que ocorreu antes da citação". E finaliza: "Ante o exposto, decreto a extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Em decorrência, revogo decisão de fls. 47/48". ULTERIOR DECISÃO A decisão a que ele se refere foi a que tomou na terça-feira passada o juiz Rezende Silveira. Julgando um "pedido de antecipação de tutela", feito pelo Cremesp, Silveira decidiu dar ao Jornal da Tarde - que preparava a reportagem em questão - um prazo para apresentar suas razões. "Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa", dizia sua sentença, "intime-se o réu a prestar esclarecimentos no prazo de 72 horas, suspendendo, no entanto, a publicação da reportagem em questão até ulterior determinação deste Juízo". A medida, na prática, se estendia ao Estado e despertou protestos em meios jurídicos, órgãos como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Até mesmo procuradores do Ministério Público criticaram a decisão - como Roberto Livianu, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático.