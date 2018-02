Juiz propõe prisão de ex-tesoureiro envolvido no mensalão

O juiz da 3ª Vara Criminal de Curitiba Leoberto Schmitt propôs ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão preventiva de Emerson Palmieri, um dos 40 réus da ação penal do mensalão, que, até 2005, operou como tesoureiro informal do PTB, partido presidido pelo ex-deputado Roberto Jefferson (RJ). Schmitt foi designado pelo STF para interrogar Palmieri. O juiz da 3ª Vara Criminal de Curitiba marcou para 11 de janeiro a audiência. Entretanto, conforme relatou ao Supremo, o réu não foi encontrado para receber a notificação e não compareceu ao interrogatório. Com isso, uma nova data foi definida: o dia 25. A presidente do STF, ministra Ellen Gracie, determinou que a sugestão de prisão de Palmieri seja analisada pelo ministro que relata o processo, Joaquim Barbosa, caso o ex-tesoureiro informal do PTB não apareça, novamente, ao interrogatório. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, Palmieri e Jefferson receberam R$ 4 milhões do PT, dinheiro não declarado à Receita Federal e à Justiça Eleitoral, e o repartiram com deputados.