Juiz proíbe jornal de publicar reportagem sobre chantagem a Marcela Temer Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21.ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, argumenta que a 'inviolabilidade da intimidade' da primeira-dama 'tem resguardo legal claro'; conteúdo da 'Folha de S.Paulo' diz respeito a informações obtidas por um hacker no celular da mulher do presidente Michel Temer