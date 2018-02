Juiz pode fazer acareação entre Dantas, Braz e Chicaroni

O juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis, poderá realizar, ainda nesta quinta-feira, 7, uma acareação entre o sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas , o ex-presidente da Brasil Telecom Humberto Braz e o lobista Hugo Chicaroni, acusados pela Operação Satiagraha da Polícia Federal de tentativa de suborno de US$ 1 milhão ao delegado da PF Victor Hugo Rodrigues Alves Pereira. Os três acusados estão na 6ª Vara: Dantas prestou depoimento, Chicaroni começou a ser interrogado em seguida e Braz está no local para esclarecer pontos do inquérito. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da Justiça Federal. Veja Também: Entenda como funcionava o esquema criminoso As prisões de Daniel Dantas O interrogatório de Dantas, que começou por volta das 14 horas, durou cerca de uma hora, mas a assessoria de imprensa da Justiça Federal ainda não informou se ele exerceu ou não o direito de permanecer em silêncio. Na quarta-feira, Braz permaneceu calado durante o interrogatório. Na chegada de Dantas ao prédio da Justiça Federal, seu advogado Nélio Machado informou que orientou seu cliente a exercer o direito de permanecer em silêncio, por não dispor da transcrição integral das fitas do encontro entre Chicaroni, Braz e o delegado, onde ocorreu a suposta tentativa de suborno. Segundo Machado, as gravações estão "inaudíveis".