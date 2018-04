Juiz permitiu busca contra advogados de construtora

?O escritório do advogado é inviolável, caso contrário ele não terá mais garantia do sigilo profissional?, reagiu o criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira, que defende os executivos da Camargo Corrêa, alvos da investigação. ?Se não for assim, médicos terão seus prontuários devassados e jornalistas terão de revelar suas fontes, o que é inconstitucional?, alerta Mariz. ?A exceção que a lei prevê é para os casos em que o próprio advogado é investigado. Não era esse o caso da operação (Castelo de Areia).?

Quando a PF chegou ao conjunto de salas do departamento jurídico, os advogados da empresa argumentaram sobre a inviolabilidade de seus domínios, amparada nos artigos 6.º e 7.º da Lei 11.767/08. Ante o impasse, a força-tarefa recorreu a De Sanctis, que expediu mandado de busca incluindo o jurídico, ?com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas?.

A ordem cita como alvo da inspeção ?salas dos advogados do Grupo Camargo Corrêa e/ou empresas a ele vinculadas?. No mandado de busca 46/09, De Sanctis ordenou apreensão de ?registros contábeis, agendas, ordens de pagamento e documentos relacionados à manutenção de contas, dinheiro, veículos, documentos indicativos da propriedade de bens, proveitos do crime e computadores?. O juiz sustenta que a lei ?permite a violabilidade de escritórios de advogados quando seus clientes supostamente forem autores, co-autores ou partícipes de crimes, como é, em tese, a hipótese presente?.

?A lei prevê exatamente o contrário?, protesta Mariz de Oliveira. ?Proíbe o acesso a dados sob sigilo profissional. É um direito do cidadão ter o seu sigilo com o advogado. O que houve (na Camargo Corrêa) foi uma ação absurdamente ilegal. O País precisa ficar atento a isso.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.