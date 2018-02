Juiz ouve testemunhas de defesa de Chicaroni As cinco testemunhas de defesa de Hugo Chicaroni, réu da Operação Satiagraha, serão ouvidas a partir das 9h30 de hoje pelo juiz federal Fausto Martin de Sanctis, segundo informações da Justiça Federal. Uma sexta testemunha de Chicaroni será ouvida em Brasília por carta precatória. Os nomes ainda não foram divulgados. As demais testemunhas de defesa dos réus Humberto José da Rocha Braz e Daniel Dantas serão ouvidas fora da capital paulista. Rocha Braz indicou duas testemunhas de Belo Horizonte, uma de Brasília e outras três cujos endereços ainda não foram apresentados (todas serão ouvidas por carta precatória). Daniel Dantas indicou quatro testemunhas da Bahia, uma de Brasília, uma do Rio de Janeiro (todas serão ouvidas por carta precatória), uma de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e outra de Roma, na Itália (ambas serão ouvidas por carta rogatória). Os depoentes figuram como testemunhas de defesa no processo movido pelo Ministério Público Federal em que Braz, Dantas e Chicaroni respondem pela suposta prática do crime de corrupção ativa.