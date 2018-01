Juiz nega soltura de acusado de mandar matar vereador O juiz criminal de Itirapina, Daniel Felipe Scherer Borborema, negou um novo pedido de revogação da prisão preventiva de Luiz Carlos Perin, acusado de ser o mandante do assassinato do vereador Evaldo José Nalin (PSDB), de Analândia, interior de São Paulo. A decisão foi publicada hoje na seção do Judiciário no Diário Oficial do Estado. Perin, que é irmão do ex-prefeito José Roberto Perin, está preso desde outubro de 2010, acusado de tentar coagir testemunhas.