Juiz nega manobra para evitar que Lava Jato vá ao STF O juiz responsável pelo processo da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, negou nesta terça-feira, 25, que esteja fazendo uma manobra omitindo a participação de políticos no esquema de corrupção na Petrobras para evitar que o inquérito saia de suas mãos e vá para o Supremo Tribunal Federal. A investigação de políticos com foro privilegiado no esquema tiraria o processo da Justiça Federal, onde corre sob responsabilidade de Moro, e levaria a investigação ao STF.