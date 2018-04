Juiz nega cassação de candidatura, mas aplica multa O juiz da 1ª Zona Eleitoral, Marco Antonio Martin Vargas, negou pedido de cassação do registro da candidatura de Gilberto Kassab (DEM) feito pelo PT, por suposto uso da máquina com base na cerimônia em que entregou um cheque simbólico de R$ 198 milhões ao governador José Serra (PSDB) para obras do metrô. O juiz, porém, aplicou multa de R$ 5.320,50 por entender que "tornou-se evidente" que ele extrapolou os limites do ato administrativo para "ingressar em evidente exercício de campanha".