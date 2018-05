Juiz não deixa Cunha passar Páscoa em Osasco-SP O ex-deputado federal João Paulo Cunha, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dentro do processo do mensalão, não poderá passar a Páscoa em Osasco (SP). O juiz Vinicius Santos Silva, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal, rejeitou um pedido do ex-parlamentar para que ele fosse autorizado a visitar durante o feriado a mãe que alega estar doente.