Juiz manda sem-terra sair de reserva em Rio Claro-SP O juiz Leandro de Paula Martins Constant, da 2ª Vara Cível de Rio Claro, determinou a desocupação da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena), o antigo horto florestal do município, invadido no sábado por 100 integrantes da Associação Brasileira do Uso Social da Terra. A liminar de despejo foi dada no final desta tarde em ação de reintegração de posse movida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), órgão jurídico do governo estadual.