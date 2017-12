Juiz manda despejar MST de fazenda no Pontal O juiz Luciano Brunetto Beltran, da Vara Cível de Presidente Bernardes, no Pontal do Paranapanema, mandou despejar nesta quarta-feira cerca de 60 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) que ocuparam, no final de semana, a Fazenda São Luís, no município. Essa foi a quarta fazenda invadida desde o dia 1º de janeiro na região. A liminar de despejo foi dada em ação de reintegração de posse movida pelo dono das terras, Carlos Frederico Machado Dias. O juiz autorizou o uso de força policial, caso os sem-terra resistam à desocupação. Um oficial de justiça esteve no acampamento montado pelos militantes no interior da fazenda e notificou as pessoas que estavam no local. Em razão da presença de crianças e mulheres no acampamento, foi acertado um prazo de dois dias para a desocupação completa da área. Ainda nesta tarde, os sem-terra começaram a desmontar os barracos. De acordo com o coordenador estadual Aparecido Maia, a fazenda está em terras devolutas, reivindicadas para a reforma agrária. "Estamos cumprindo a ordem da Justiça, mas nossa luta não pára." A São Luís foi invadida seis vezes nos últimos anos.