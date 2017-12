Juiz manda desocupar fazenda A Justiça Estadual de Alagoas decretou ontem a reintegração de posse da Fazenda Boa Vista, na zona rural de Murici - cidade natal do clã Calheiros -, a cerca de 60 quilômetros de Maceió. A área pertence ao deputado Olavo Calheiros, irmão do presidente do Senado, Renan Calheiros, ambos do PMDB, e está ocupada desde terça-feira por cerca de 400 famílias de sem-terra. A ordem foi assinada pelo juiz José Lopes Netto, da Comarca de União dos Palmares, e determina a desocupação da propriedade em 24 horas. Uma equipe do Centro de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar, chefiada pelo coronel Robson Cavalcante, deslocou-se no início da tarde para o local, a 15 quilômetros do centro de Murici. A cidade é governada pelo prefeito Renan Calheiros Filho. Até o início da noite, a área continuava invadida. Segundo o coronel, a determinação é cumprir a ordem no prazo. ''''Vamos mostrar às lideranças dos sem-terra que o nosso objetivo é fazer uma desocupação pacífica, deixando o uso da força para o último caso'''', garantiu Robson, antes de seguir para Murici. Os líderes sem-terra dizem que só vão desocupar a área depois que a presidência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) negociar uma pauta de reivindicações, que inclui a investigação de casos de violência no campo e grilagem de terras em Alagoas.