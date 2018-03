Juiz manda demolir casa do ex-governador de Roraima

A ação contra a construção, ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2007, foi movida com base em um comunicado da Venezuela sobre a ilegalidade da construção. Segundo a ação, além de a casa do ex-governador estar muito próxima ao país vizinho, a construção também invade a terra indígena de São Marcos. Neudo entrou ontem com embargo na Justiça Federal contra a decisão.

Ele afirma que a casa foi construída antes do acordo e ficava a mais de cem metros dos marcos fronteiriços. "Fui até acusado de ter removido o marco, o que não é verdade. Nunca faria isso. Considero e respeito a Venezuela e antes de tudo sou brasileiro. Tenho compromisso com ambos os países", defendeu-se Neudo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.