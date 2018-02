Juiz libera dono de jornal acusado de extorquir deputado

Segundo a denúncia, Machado passou a fazer publicações inverídicas sobre a atuação do parlamentar na Câmara dos Deputados após ele ter cessado a destinação de verbas publicitárias ao jornal e de ter efetuado ameaças e exigências indevidas contra o parlamentar e seu assessor, Walter Menegon, desde abril.

Machado foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) quando recebia um envelope contendo R$ 5 mil, em dinheiro, do deputado e seu assessor. O valor seria referente à primeira parcela do pagamento.

Ao decretar a liberdade provisória, o juiz da 1ª Vara Federal em Marília, Alexandre Sormani, destacou que ninguém pode ser considerado culpado antes do julgamento definitivo e considerou não haver nos autos elementos que demonstrem que a ocupação do microempresário seja utilizada para a prática do delito. "Nada recomenda que seja mantido encarcerado."