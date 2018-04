Juiz legitima cunhado de Déda em vaga no TJ O juiz da 3.ª Vara Federal de Sergipe, Edmilson da Silva Pimenta, considerou legítima a nomeação do advogado Edson Ulisses de Melo para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal argumentava que o advogado não poderia compor a lista sêxtupla por ser cunhado do governador Marcelo Déda. Cabe recurso.