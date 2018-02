Juiz interroga Humberto Braz amanhã na Satiagraha O juiz da 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis, interroga amanhã Humberto José da Rocha Braz. Ele é um dos acusados da tentativa de suborno de US$ 1 milhão a um delegado da Polícia Federal (PF) para que os nomes do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, e de seus familiares fossem excluídos das investigações da Operação Satiagraha. No último dia 16, o juiz aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) de corrupção ativa oferecida contra Humberto Braz, Daniel Dantas e Hugo Chicaroni. Os interrogatórios de Dantas e Chicaroni estão marcados para quinta-feira, na 6ª Vara Criminal, na região central da capital paulista.