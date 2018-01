Juiz federal critica declarações de Jungmann O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Flávio Dino de Castro, afirmou que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, foi "maldoso" e "difamante" ao atribuir à lentidão da Justiça o atentado ao líder do Movimento dos Sem Terra (MST), José Rainha Júnior, ocorrido sábado, na Fazenda Santa Rita, no Pontal do Paranapanema. "Ele (Jungmann) está transferindo esse problema para a Justiça por motivação eleitoral", criticou Castro. Em entrevista à imprensa - confirmada por assessores - o ministro do Desenvolvimento Agrário responsabilizou o juiz federal Alfredo dos Santos Cunha, do Pontal do Paranapanema, pela lentidão no processo de desapropriação da Fazenda Santa Rita. O líder do MST foi baleado no ombro por Roberto Junqueira, irmão da antiga proprietária da área. A Ajufe quer que Jungmann "esclareça" a declaração. Caso contrário, a entidade diz que vai entrar com uma interpelação no Supremo Tribunal Federal (STF). "O conflito armado no Pontal do Paranapanena não é responsabilidade da Justiça", afirmou o presidente da Ajufe. "Nem o juiz pode ser responsabilizado pela tentativa de homicídio." Segundo a associação dos juízes, o Incra cometeu uma série de equívocos judiciais que resultaram na paralisação do processo. "Em 1998, o Incra propôs a ação na cidade de São Paulo, quando deveria tê-lo feito em Presidente Prudente", disse a Ajufe por meio de nota. "Desde então, o processo tem tido andamento normal para casos em que há discordância do expropriado." A nota ainda afirma que só em outubro do ano passado o Incra manifestou interesse na posse da fazenda. "Em vez de refletir e procurar aprimorar a política governamental de reforma agrária, lamentavelmente, o senhor ministro reagiu sem ao menos tomar cautela de informar-se sobre o andamento do processo judicial."