Juiz estipula multa para invasão de sem-terra em SP O juiz Anderson Antonucci, do Foro Distrital de Bastos, na região de Marília (SP), estipulou multa diária de R$ 1 mil por pessoa, caso integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) consolidem a invasão da fazenda Santa Rosa, no município de Iacri.