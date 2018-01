Juiz elogia Protógenes por projeto sobre corrupção O desembargador do Tribunal Regional Federal em São Paulo Fausto De Sanctis e o deputado federal pelo PC do B paulista Protógenes Queiroz se encontraram na noite de hoje no camarote da Prefeitura de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Em clima de descontração, De Sanctis elogiou a atuação do deputado, principalmente a apresentação, na primeira semana de mandato, de um projeto aumentando a pena para crimes de corrupção.