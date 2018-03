Juiz do TJ-MT é alvo de denúncia por licitação irregular

A denúncia ainda cita o irmão do magistrado, o advogado Marcos Souza de Barros; o servidor público Flávio de Paiva Pinto e a empresa Disveco Ltda. (Via Láctea Veículos) por irregularidades ocorridas no procedimento licitatório. Os promotores argumentam que a licitação foi direcionada, pois, entre as especificações do edital, foi estabelecido que o motor dos veículos deveria ser de 16 válvulas Vvti.

"Tal característica é exclusividade da fábrica japonesa Toyota e somente poderia ser comercializado pela referida montadora. A competitividade do processo licitatório jamais existiu na prática, afinal, nenhuma outra montadora de veículos poderia naquele momento satisfazer o requisito aposto no termo de referência porque somente a Toyota fabricava os tais motores VVti", destacou o MPE.

Segundo os promotores, a motivação e a finalidade da licitação também foram questionadas. "A exigência feita pelo edital, além de viciada em decorrência da vinculação a um único fabricante de automóveis, também se mostra desproporcional e violadora do interesse público, requisito para a validade e legitimidade de todos os atos administrativos."

Ação

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a ação, o juiz Marcelo Souza de Barros considerou prioritária a licitação para a aquisição dos veículos e determinou o prosseguimento mesmo diante do direcionamento. "Contra o advogado Marcos Souza de Barros pesa a acusação de que teria recebido da empresa vencedora do certame o montante do R$ 83 mil para que ela fosse beneficiada no referido pregão. Já o servidor público Flávio de Paiva Pinto teria sido o responsável pela elaboração do termo de referência que teve como base proposta comercial formulada pelo Disveco Ltda."

Entre as sanções previstas para a prática de improbidade administrativa estão o ressarcimento integral do dano ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil e proibição de contratação com o poder público. Em relação à pessoa jurídica, a sanções se restringem às penas pecuniárias.