Juiz deve aceitar denúncia contra 81 sanguessugas O juiz da 2ª vara federal em Mato Grosso, Jefferson Schneider, deve acolher nesta segunda-feira denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra 81 acusados de integrar a máfia especializada na venda de ambulâncias superfaturadas por meio de licitações fraudadas para prefeituras de oito Estados. Onze são ex-parlamentares. Nesta sexta-feira, o juiz começou a analisar as acusações e deve processar todos os acusados, informou sua assessoria. Eles vão responder a processos por crimes de formação de quadrilha, crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção, falsidade ideológica, entre outros. Com a ação penal, o próximo passo será o interrogatório de todos os denunciados. A lista dos envolvidos em desviar R$ 110 milhões do Orçamento da União inclui ex-parlamentares, assessores, empresários e funcionários do Ministério da Saúde. O MPF pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que instaure inquéritos para apurar suspeitas de envolvimento de 15 congressistas. Os nomes não foram revelados. As investigações deverão tramitar em segredo de Justiça. Dos 48 mandados de recaptura autorizados pelo STF, 38 pessoas estão presas em Mato Grosso e 10 foragidas. O esquema de venda de ambulâncias superfaturadas foi desbaratado a partir de 4 de maio, durante a Operação Sanguessuga. As investigações no MPF tiveram início em 2002. Dos 81 denunciados, 11 são ex-parlamentares. Fazem parte da lista o ex-senador e ex-presidente do INSS, Carlos Bezerra (PMDB-MT), os ex-deputados Carlos Rodrigues (PL-RJ), José Ronivon Santiago (PP-AC), Laíre Rosado Filho (PMDB-RN), Renildo Leal Santos (PMDB-PA), Candido Pereira Mattos (PSDB-RJ), José Carlos da Fonseca Junior (PFL-ES), Múcio Gurgel de Sá (RN), Itanildes Orlando Fernandes (PPB-RJ), Joaquim dos Santos Filho(PFL-PR) e James Sampaio Calado (AL). Todos são acusados de comprar ambulâncias com dinheiro de emendas operadas pelos donos da Planam, entre eles Darci José Vedoin, acusado de liderar a quadrilha. Além de Darci, mais quatro integrantes da família Trevisan serão processados: Cléia Maria, Luiz Antônio, Helen Paula e Alessandra Vedoin. Na denúncia, os procuradores Mário Lúcio Avelar e Paulo Gomes, confirmam as investigações da Polícia Federal. Os grampos telefônicos feitos pela polícia revelaram que gabinetes de deputados chegavam a funcionar como pequenos escritórios comerciais do esquema. Diálogos entre empresários, assessores e até políticos narravam como funcionava o esquema. O deputado federal recebia a propina caso propusesse uma emenda orçamentária para a compra das ambulâncias. Era acertado com a quadrilha até um percentual pela ação parlamentar. Pelo esquema, ambulâncias que custavam R$ 40 mil nas concessionárias eram negociadas a até R$ 80 mil. E os políticos cobram 10%, 20% deste valores. Darci Vedoin contava com a ajuda de Maria da Penha, ex-assessora do Ministério da Saúde, cuja função era acelerar a liberação da verba. Maria Penha é ex-funcionária da Planam. O escândalo das ambulâncias pode envolver pelo menos 170 parlamentares, conforme depoimento da ex-assessora do Ministério da Saúde Maria da Penha na Polícia Federal. Os parlamentares teriam integrado o esquema de subscrição de emendas para ambulâncias em troca de propina. "O esquema contava com a participação de agentes infiltrados no Congresso Nacional e em cargos de destaque na Esplanada dos Ministérios. Tais membros do bando empenhavam-se em direcionar o dinheiro público em benefício da quadrilha, seja por meio de emendas orçamentárias seja por meio de convênios celebrados pela União. Assim, foram denunciados ex-deputados federais, um ex-senador da República (Bezerra) e assessores parlamentares, além de outros servidores públicos", diz um trecho da nota do MPF.