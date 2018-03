Juiz decide impugnar mandato do prefeito de Jundiaí-SP O juiz da 281ª Zona Eleitoral de Jundiaí, no interior de São Paulo, Marco Aurélio Estradiotto, acolheu recurso do PCdoB para impugnação do mandato do prefeito a cidade Miguel Haddad com base nos seis processos de cassação com sentenças judiciais pedindo nova eleição na cidade. Haddad assumiu em 1º de janeiro, com liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que continua a analisar as ações do PCdoB, do PT e do Ministério Público. Haddad não comenta o assunto que "corre em segredo de Justiça". Segundo sua assessoria, o prefeito comentou apenas que "em todos os outros processos aconteceu a mesma coisa. Não existe fato novo".