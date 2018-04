Juiz De Sanctis é alvo de mais um inquérito Mal entregou ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região sua defesa preliminar no caso MSI-Corinthians, no qual é acusado de ter desobedecido ordens do Supremo Tribunal Federal, o juiz Fausto De Sanctis já é alvo de outra demanda de natureza administrativa: ontem à tarde um oficial de Justiça foi ao gabinete do juiz, na 6ª Vara Criminal Federal, e entregou-lhe intimação para que apresente defesa preliminar em procedimento da Corregedoria do TRF. O novo procedimento tem base no texto da decisão do ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, que em julho acolheu habeas corpus e mandou soltar o banqueiro Daniel Dantas, alvo da Operação Satiagraha. Na ocasião, Mendes remeteu cópias de sua decisão ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho de Justiça Federal e à Corregedoria do TRF, mas não pediu medidas contra De Sanctis. A Associação dos Juízes Federais divulgou nota em "irrestrito apoio" ao juiz e atribui ao corregedor-geral do TRF, desembargador André Nabarrete, "perseguição" contra ele. A entidade sustenta que a proposta de procedimento contra De Sanctis, "que não desobedeceu decisão do STF, é interpretada como tentativa de interferir na independência funcional do magistrado e de inibir a livre atuação de todos os juízes".