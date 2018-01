Juiz condena prefeito por improbidade administrativa O prefeito Anderson Adauto foi condenado ontem por improbidade administrativa à perda do cargo e dos direitos políticos por 5 anos. A sentença é do juiz Lênin Ignachitti, que o havia afastado há dois dias. Desta vez, o processo apura a publicação da foto e de mensagem de Adauto em 15 mil agendas distribuídas aos alunos de Uberaba. Ele recorrerá da decisão e ficará no cargo até o fim da ação.