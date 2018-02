Juiz cassa mandatos de prefeito e vice de Praia Grande O prefeito de Praia Grande, Roberto Francisco dos Santos (PSDB), e o vice, Arnaldo Amaral (PSB), tiveram seus mandatos cassados ontem pela Justiça Eleitoral. A sentença de 1ª Instância foi assinada pelo juiz da 317ª Zona Eleitoral do município, João Luciano Sales do Nascimento, que considerou cabíveis as provas de que ocorreu compra de votos nas eleições de outubro do ano passado. A sentença que torna ambos inelegíveis pelos próximos três anos será publicada na edição de amanhã do Diário Oficial da União (D.O.U.).