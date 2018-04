Juiz acata denúncia contra ex-prefeito do Recife

A ação civil pública atinge também o ex-vice-prefeito Luciano Siqueira (PCdoB), a ex-secretária municipal de Gestão Estratégica, Lygia Falcão, e o servidor José Hermes de Araújo. "Parece certo que os acionados o dirigiram (o contrato) propositadamente em favor da Finatec", alega o juiz em seu despacho, ao comentar a dispensa de licitação, que havia sido recomendada pela própria assessoria jurídica da prefeitura. O magistrado também destaca a falta de um projeto básico de referência para os contratos. No entanto, ele negou o pedido liminar do MP de indisponibilidade dos bens dos acusados até a conclusão do processo.

A defesa dos acionados nega atos de improbidade administrativa e dano ao erário. Os advogados alegam que a dispensa de licitação se deveu à especificidade do serviço e afirmam que o preço da consultoria era compatível com o mercado. O ex-prefeito João Paulo se encontra hoje em Brasília. Seu advogado, José Henrique Wanderley, disse que ainda desconhecia "o inteiro teor da decisão judicial" e analisa se é cabível o recurso de agravamento de instrumento ou se aguarda as citações do juiz para contestar a ação.