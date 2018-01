Juiz acata denúncia contra comerciante acusado de assassinar radialista

Natal - A investigação do assassinato do radialista Francisco Gomes de Medeiros, morto no dia 18 de novembro de 2010 na cidade de Caicó (distante 280 quilômetros de Natal), foi concluída e o processo ganha agora os bancos da Justiça. A audiência de instrução, na qual testemunhas e réus serão ouvidos, está marcada para 3 de maio.

O magistrado Luiz Villaça acolheu a denúncia feita pelo Ministério Público contra o comerciante Lailson Lopes, acusado de ser o mandante do crime. O outro réu no processo é João Francisco dos Santos, conhecido como “Dão”, que confessou ter feito os disparos contra o radialista. Lailson está preso na cidade de Caraúbas, interior potiguar. Já o assassino confesso está na penitenciária de Natal.

O principal fato que levou a polícia a identificar Lailson Lopes como mandante do crime foram as ligações telefônicas dele para João Francisco. Os dois conversaram por 20 minutos antes do radialista ser assassinado e uma hora depois do crime.

Segundo o delegado Márcio Delgado, responsável pela investigação, o assassinato foi motivado porque F Gomes, como era conhecido o radialista, divulgou há anos que o comércio de celulares mantido por Lailson era apenas fachada para esconder negócios ilegais. O radialistaespecializou-se em coberturas policiais e trabalhava na Rádio Caicó AM.