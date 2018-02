Judiciário decide cortes no Orçamento no dia 28 A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, convocou para dia 28 uma nova reunião com os presidentes de tribunais superiores para fechar uma proposta conjunta de cortes no Orçamento do Judiciário. Em seguida, a proposta será entregue ao relator do Orçamento da União deste ano, deputado José Pimentel (PT-CE), e ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador José Maranhão (PMDB-PB). Na terça-feira, os presidentes do tribunais se reuniram com Ellen Gracie, que fez uma sugestão para que cada um encontrasse na sua área projetos que pudessem ser adiados ou readequados, conforme a necessidade de corte. Hoje, Ellen Gracie irá relatar aos dois parlamentares os termos da reunião passada e avisará que no dia 28 a proposta de cortes estará concluída.