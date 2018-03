Jucá vai assumir liderança do governo no Congresso

BRASÍLIA - Menos de seis meses após ter sido obrigado a deixar o cargo de ministro do Planejamento, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) assumirá a função de líder do governo no Congresso. Jucá foi escolhido pelo presidente Michel Temer para substituir a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), que acabou se indispondo com a base aliada após criticar a ausência de líderes em sessões de interesse do Palácio do Planalto.

Apesar da saída oficial de Jucá do Planejamento, ele nunca deixou de frequentar o Planalto, de participar de reuniões com Temer ou de influir nas decisões do Ministério. O senador entregou o cargo em 24 de maio, 12 dias após Temer assumir a Presidência como interino, após vir à tona uma gravação na qual o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado sugeria a existência de um pacto para conter a Lava Jato.

No diálogo, ocorrido semanas antes da votação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff pela Câmara, Jucá dizia que era preciso mudar o governo para “estancar essa sangria”, numa referência ao avanço da Lava Jato. Alvo da operação, o senador deixou o governo dizendo que provaria sua inocência e poderia retornar ao Planejamento. Isso, porém, não ocorreu.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mullheres. A nomeação de Jucá, presidente do PMDB, deve sair na semana que vem. De acordo com informações obtidas pelo Estado, Rose de Freitas ficou aborrecida com a troca. A senadora foi escolhida por Temer principalmente porque o governo apresentava uma carência de mulheres em postos de destaque.

Ao protestar contra a falta de mobilização da base aliada em uma sessão do Congresso convocada para analisar a liberação de recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), no mês passado, Rose subiu à tribuna para reclamar dos colegas e disse que não era “babá” para acordar senador e deputado.

Jucá sempre teve o desejo de substituir o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Até agora, porém, o nome mais cotado para ocupar a cadeira de Renan é o de Eunício Oliveira (PMDB-CE).