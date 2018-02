Jucá tentará acordo com oposição sobre pré-sal O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), conversará, amanhã, com a oposição, para tentar fechar um acordo sobre os projetos do pré-sal. DEM e PSDB pedem a retirada do caráter de urgência dos quatro projetos que tratam do assunto. Em contrapartida, assumiriam um calendário de discussão e votação dos textos.