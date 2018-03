Jucá: Senado vai mudar texto do novo Código Florestal

Jucá disse que pedirá, juntamente com os demais líderes do Senado, que a presidente Dilma Rousseff prorrogue o prazo de validade do decreto 6.514, de 2008, que vence em junho. A ideia é ampliar o prazo por mais três ou quatro meses. Dessa forma, explicou o senador, haveria tempo suficiente para promover as discussões e negociações necessárias em torno do texto do novo Código Florestal. Se o decreto perder a validade, será necessário cumprir regras relativas à averbação da parcela de reserva legal. Quem não fizer a averbação no prazo, entrará na ilegalidade e estará sujeito a multas e restrição de crédito.

No Senado, o texto do novo Código passará por três comissões. Jucá assinalou, entretanto, que o relator de mérito já está definido: será Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).